Tragedie della strada, torna la campagna choc sull'uso del cellulare

"Con questo messaggio mi autodistruggerò in tre secondi". E' il testo di un messaggino che un automobilista al volante sta per inviare. La campagna choc, già proposta lo scorso anno, è stata rilanciata in questi giorni, anche alla luce delle numerose tragedie della strada che stanno colpendo in queste settimane la Marca, dal tavolo per la sicurezza stradale della provincia di Treviso e fa bella mostra sui mezzi di Mom.

«Il tema della sicurezza stradale ci vede impegnati a 360°, stiamo facendo iniziative di formazione nelle scuole secondarie di secondo grado. Ricordo che lo scorso anno con gli interventi abbiamo raggiunto 6mila studenti» ha spiegato stamattina Stefano Marcon «il tema della distrazione da telefonino è uno dei rischi più grossi che ci sono se si è alla guida di un mezzo e incappare in un incidente stradale: abbiamo cercato di far capire che il telefono deve essere usato solo ed esclusivamente se non si guida. La tecnologia oggi aiuta a non correre rischi, meno si usa mentre si guida meglio è, indipendentemente dalla tecnologia».

Le tragedie della strada in questi primi mesi del 2024 si avvicinano già a quota trenta: un trend terribile. «Questo è un dato che preoccupa perchè il primo trimestre erano circa 20, rispetto allo scorso anno ancorchè ci fosse stato un calo di mortalità rimane un numero comunque alto» dice Marcon «si prosegue con tutti i portatori di interesse che lavorano in formazione, informazione e l'auspicio è che entri nella testa dei ragazzi che non esiste una seconda possibilità e i tre secondi a cui faceva quel messaggio sono, il più delle volte, fatali».