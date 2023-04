Calcio al Tenni e rugby a Monigo: asse tra Comune e società sportive

"Alla luce dei rumors circolati negli ultimi giorni, Benetton Rugby e Treviso FBC 1993 tengono a precisare che non sono in corso conversazioni o lavori congiunti tra le parti coinvolte finalizzati alla futura condivisione dello Stadio di Monigo come possibile sede delle partite casalinghe delle rispettive squadre. Altresì entrambe le società tengono a sottolineare la propria soddisfazione circa le corrispondenti concessioni dei relativi impianti sportivi anche in relazione alle specifiche necessità individuali". Due delle anime sportive della città di Treviso, calcio e rugby, hanno diramato ieri pomeriggio, 3 aprile, una nota congiunta intervenendo nel dibattito relativo al destino dei due impianti trevigiani, al centro del dibattito della campagna elettorale in corso. A far discutere sono state in particolare alcune esternazioni del candidato sindaco del centrosinistra, Giorgio De Nardi, che ha lanciato la proposta di spostare l'attività calcistica al Monigo, abbattendo il Tenni. Lo stesso De Nardi, domenica scorsa, è stato bersagliato da cori di scherno da parte degli stessi tifosi biancocelesti.

«Il Treviso è primo in classifica e si gioca una bella fetta di promozione in Serie D nella sua casa. IL TENNI, appunto. E fino a quando sarò sindaco continuerà ad esserlo, come lo stadio di Monigo è la casa dei nostri Leoni del Benetton. Forza ragazzi!»: così ha risposto a distanza il sindaco di Treviso, Mario Conte.

Sabato prossimo intanto lo stadio di Monigo, dopo il sold out di sabato scorso con Connacht in occasione degli ottavi di finale di Challenge cup, si prepara ad un altro tutto esaurito in occasione della gara dei quarti di finale con il Cardiff.