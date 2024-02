Treviso piace agli stranieri: «In due anni domande immobiliari cresciute del 40%»

Treviso piace all’estero: negli ultimi tre anni, secondo i dati dell’Osservatorio impREsa immobiliare a chiusura dell’analisi vendite 2023, la domanda di immobili residenziali nel territorio trevigiano proveniente dall’estero è cresciuta del 40% e, contestualmente, è salito anche il numero di immobili acquistati da proprietari stranieri, che ha toccato per la società il valore assoluto di 60 immobili.

Il mercato

Secondo i dati di impREsa immobiliare, network con 18 sedi nelle province di Treviso, Venezia e Pordenone, dal 2021 al 2023 la domanda del mercato estero ha seguito il trend del mercato immobiliare nazionale. Alla curva di crescita tendenziale del 2021 (+71% sul 2020) e del 2022 (+64% sul 2021), lo scorso anno è seguito un calo del -15% rispetto all’anno precedente, ma da gennaio a metà febbraio 2024, in attesa della rilevazione trimestrale, si registra già una netta ripresa delle richieste di cittadini stranieri sempre più attratti dall’acquistare casa a Treviso e provincia. In valori assoluti, nel triennio preso in esame, impREsa immobiliare ha gestito circa 800 domande provenienti dall’estero. A livello percentuale, gli stranieri più attivi nell’acquistare un immobile nel trevigiano sono stati compratori dalla Germania, dall’Austria (entrambi 14%) e dalla Svizzera (12%). Per alcuni la scelta di comprare casa a Treviso è stata ponderata: arrivati da affittuari, hanno deciso di acquistare dopo un paio d’anni trascorsi a conoscere e “vivere” la città e la provincia. Altri invece hanno puntato sull’investimento nel territorio acquistando immobili a reddito che continuano ad affittare tramite servizi d’agenzia. Fra gli immobili più ricercati, che sono poi stati oggetto di compravendita, troviamo infatti ville con affaccio sul fiume o residenze all’interno di ville Venete, acquistate da un italo-argentino e da un tedesco nel 2023.

Il commento

«L'investitore estero si avvicina agli immobili in Italia alla ricerca di una qualità di vita migliore, spesso vuole allontanarsi dalle grandi città per tornare a piccoli centri più a misura d’uomo o, meglio ancora, a proprietà di più ampio respiro in zone periferiche e soprattutto immerse nel verde - spiega Lucio D’Ambrosi, amministratore delegato di impREsa immobiliare, tracciando il profilo della domanda media proveniente dall’estero -. Gli stranieri apprezzano la cultura del nostro Paese e, in particolare per il nostro territorio, sono sempre più attratti da immobili che abbiano un bagaglio storico piuttosto che proprietà da ristrutturare».