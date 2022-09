Stefanel torna in città e apre un nuovo store in Calmaggiore

Stefanel apre un nuovo negozio a Treviso. Da mercoledì 7 settembre il noto marchio ritorna in città, lungo Calmaggiore a pochi passi da Duomo, in seguito all’acquisizione da parte di OVS SpA nel marzo 2021. «Stefanel è un marchio di grande valore, conosciuto e apprezzato in Italia e all’estero - dice Stefano Beraldo, Amministratore Delegato di Oviesse SpA - Abbiamo voluto recuperare il suo heritage e proiettarlo verso il futuro incrociando i valori storici del marchio con la contemporaneità. Riportare il brand nel centro storico è per noi un grande piacere».

Una combinazione di stile e di ricerca di versatilità per una proposta rivolta ad una donna contemporanea, dotata di personalità che non necessita di essere etichettata per esprimerla. Ideate dal team creativo interno, le collezioni si distinguono per le linee pulite e semplici per un’eleganza “effortless”, pensate per essere indossate e interpretate in ogni momento della giornata. L’identità contemporanea e l’eclettismo del brand si riflettono anche nelle soluzioni cromatiche scelte per il negozio di Treviso: in total indian pink con l’inserimento di elementi rossi e neri che rimandano al logo. Il negozio lungo Calmaggiore si distingue inoltre per la scelta di arredi realizzati in materiali naturali e sostenibili e caratterizzati da una sofisticata essenzialità.