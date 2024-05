Wood Architecture Prize: primo classificato lo studio trevigiano Arbau

Wood Architecture Prize by Klimahouse: Arbau, studio di architettura di Treviso fondato nel 2000 dalle architette Marta Baretti e Sara Carbonera, ha vinto nella categoria edifici pubblici ex aequo con l’architetto Filippo Taidelli di Milano. Ennesimo riconoscimento per lo studio trevigiano. Baretti e Carbonera sono state premiate per il progetto di riqualificazione e ampliamento del Forte Rossarol a Mestre.

Con la premessa di valorizzare l’impiego del legno per la promozione di un’architettura sostenibile e neutrale dal punto di vista climatico, Fiera Bolzano, nell’ambito di Klimahouse, fiera internazionale leader di mercato nel settore del risanamento e dell’efficienza in edilizia, ha istituito nel 2021 il Wood Architecture Prize by Klimahouse, primo riconoscimento per l’architettura in legno in collaborazione con lo Iuav di Venezia e il Politecnico di Torino che mira a promuovere la ricerca e costruzione attraverso il legno. Sin dalla sua prima edizione il Wood Architecture Prize ha riscontrato grande interesse e partecipazione da parte di progettisti e aziende di settore. L’edizione 2024 conclusasi a febbraio ha compreso 80 candidature provenienti da tutta Italia tra cui sono stati selezionati i 3 premi e le 4 menzioni. Martedì 28 maggio, presso la sede di Ca’ Tron dello Iuav di Venezia sono stati presentati i progetti vincitori e il bando dell’edizione 2025 nel contesto di un evento di lancio ha visto la partecipazione di vari interventi sulla tematica delle costruzioni in legno. Inaugurata una mostra fotografica dei progetti vincitori. L'opera vincitrice realizzata da Arbau Studio è sita a Forte Rossarol, in provincia di Venezia, e riguarda un ampliamento dedicato alla cura. Il Forte infatti è la sede del Centro Soranzo, un'eccellenza italiana nel panorama delle residenzialità per la cura delle dipendenze. Per la giuria si tratta di “una sapiente riqualificazione di ex baraccamenti militari privi di alcun pregio, i cui ampliamenti, in continuità per estrusione dei corpi di fabbrica preesistenti, riplasmano nella totalità i singoli fabbricati conservandone le geometrie elementari e, con controllate quanto minime variazioni formali da uno all'altro, conferiscono unità all'insieme, grazie anche al sobrio e coerente disegno dello spazio pubblico”. Le progettiste si dichiarano soddisfatte per l’importante riconoscimento assegnato ad uno studio che lavora in un ambito territoriale in cui l’uso del legno come materiale da costruzione non è legato alla tradizione di una tecnica costruttiva, come per esempio l’Alto Adige. Il riconoscimento allo studio trevigiano è legato a quest’opera, ma anche alla loro esperienza nell’utilizzo del legno strutturale maturata negli anni. Sono infatti numerosi i progetti in cui hanno sperimentato la tecnica costruttiva, anche nella Marca.

Il commento

«Il legno - affermano Baretti e Carbonera - pur essendo uno dei materiali da costruzione più tradizionali, per noi è legato all’innovazione perché si è rivelato uno dei materiali più innovativi sia per le caratteristiche tecniche, quali leggerezza e velocità esecutiva, che espressive. Costruire con i pannelli strutturali in legno offre la possibilità di usare anche in cantieri piccoli e a budget controllato, una tecnologia più avanzata rispetto a quelle tradizionali, una prefabbricazione leggera che permette di ottenere maggior controllo sul progetto e realizzare edifici a basso impatto».

Lo studio

Arbau studio è stato fondato a Treviso nel 2000 da Marta Baretti e Sara Carbonera, laureate a Venezia e con studi post-lauream a Barcellona e Amsterdam. Lo studio sviluppa progetti in ambito urbano, edilizio e del paesaggio, seguendo un processo creativo multidisciplinare e multiscalare per affrontare le complesse tematiche contemporanee che sconfina talvolta nel linguaggio dell’arte. Tra i progetti più noti: l’allestimento Museo della Collezione De Martiis a Cividale del Friuli (2021), la riqualificazione degli spazi aperti dell’hotel Carlton sul Bastione di Porta Altinia a Treviso (2018); l’intervento paesaggistico del Bosco di Carpenedo a Mestre (2009); la Ghaus, uno dei primi edifici in legno della provincia di Treviso (2006). Molti progetti riguardano il riuso, il restyling, la riqualificazione di spazi esistenti, con l’obiettivo di restituire valore all’architettura del quotidiano. Dal 2010 lo studio è impegnato nel processo di riqualificazione dell’area militare dismessa di Forte Rossarol che ospita diverse strutture socio-sanitarie. In particolare hanno curato dal 2013 ad oggi la riqualificazione ed ampliamento di Centro Soranzo. Un intervento che ha ricevuto diversi riconoscimenti oltre al Wood Architecture Prize 2024 by Klimahouse: la menzione d’onore regionale al Premio Cappochin nel 2022, il BIG SEE Wood Design Award, il premio speciale Dedalo Minosse e nel 2021 ha vinto la prima edizione del premio Anna Taddei per l’architettura e il design al femminile. Arbau ha vinto diversi concorsi di progettazione in tutta Italia, tra cui recentemente quello per la riqualificazione di Piazza Marcello d’Olivo e Lungomare di Lignano Pineta e, ricordiamo, quello per la Riqualificazione di Piazza Barche a Mestre nel 2005 e quello per le #Scuole Innovative a Cervignano del Friuli nel 2016. Baretti e Carbonera hanno infine svolto attività didattica e di ricerca nelle Università di Venezia e Udine.