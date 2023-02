Nasce a Treviso lo Studio associato EMME7G PRO e NET

Nasce a Treviso Studio EMME7G PRO, la nuova realtà professionale specializzata in assistenza legale e fiscale a 360°. I 7 soci fondatori di Studio EMME7G gli avvocati Francesco, Giovanni e Silvia Manildo e i commercialisti Alessandra Gazzola, Agostino Manganiello, Enrico Manni e Roberta Marcolin, hanno annunciato infatti la loro integrazione con gli avvocati Michele Perissinotto e Aldo Agostinacchio. Il nuovo studio associato, con due sedi a Treviso (in viale Monte Grappa, 28 e in via Armando Diaz, 3) e una sede Cornuda in via Giacomo Matteotti, sarà in grado di offrire consulenza e servizi specializzati, con un’attenzione particolare ai processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

EMME7G PRO è inoltre promotore di EMME7G NET, la rete dei consulenti e professionisti che collabora con lo Studio per offrire ai clienti assistenza completa in diverse aree di attività. Una squadra dalle competenze trasversali in grado di offrire ad imprese, pubblica amministrazione ed associazioni di categoria, assistenza completa nei processi di sostenibilità ambientale, transizione energetica, compliance normativa sulla privacy, supporto al management aziendale in materia di digitalizzazione, crescita del brand, creazione della reputazione e nello sviluppo di progettualità finalizzate a soddisfare i requisiti richiesti dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). La nuova associazione professionale Studio EMME7G PRO con la sua rete NET conta 9 equity partner e un totale di oltre 30 figure professionali che operano nelle sedi di Treviso e Cornuda. È inoltre online il nuovo sito internet dello Studio: www. studioemme7g.com, una piattaforma semplice e intuitiva dove trovare i professionisti e conoscere tutti dettagli dei servizi offerti.

EMME7G PRO

Studio EMME7G – PRO è una realtà interdisciplinare, specializzata in consulenza aziendale, assistenza legale e tributaria. Nata dall’esperienza pluriennale dei suoi soci fondatori, si avvale della competenza di oltre 30 professionisti e collaboratori con esperienze professionali diversificate e complementari. Lo studio conta tre sedi, due a Treviso e una a Cornuda (TV).

Studio EMME7G – PRO – avvocati e commercialisti – offre consulenza e servizi specializzati, con un’attenzione particolare ai processi di transizione ecologica e sostenibilità ambientale.

EMME7G NET

EMME7G NET è l’organizzazione di professionisti e consulenti che agisce in sinergia con Studio EMME7G – PRO per offrire ai clienti dello Studio assistenza competente e mirata in aree di attività diverse e trasversali. Offre alle imprese, pubblica amministrazione ed associazioni di categoria, assistenza completa nei processi di sostenibilità ambientale, transizione energetica, compliance normativa sulla privacy, supporto al management aziendale in materia di digitalizzazione e nello sviluppo di progettualità finalizzate a soddisfare i requisiti richiesti dal Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR). Opera in collaborazione con professionisti e consulenti specializzati in specifiche aree di competenza.