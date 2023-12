Studi medici nel condominio, ricorso dei residenti: «Troppi malati, vanno chiusi»

Il caso degli studi medici nel residence di viale IV Novembre finisce davanti al Tar del Veneto. Troppi i pazienti che rischiano di portare virus e malattie al primo piano del condominio dove si trovano gli ambulatori di tre medici di base, convenzionati con l'Ulss 2 e appartenenti alla medicina di gruppo "Treviso verso Silea".

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", è questa la ragione che ha portato i residenti del "Residence degli olivi" a fare ricorso al Tar per chiedere la chiusura definitiva degli ambulatori. Nel palazzo sono ben due i piani interessati dalla presenza di studi medici: quello al piano terra non sembra dare problemi ai residenti ma, al primo piano, operano altri tre medici di base i cui assistiti sono il motivo del contendere finito in tribunale. I condomini chiedono la chiusura degli ambulatori per evitare che la palazzina venga riempita di virus e malattie, l'Ulss 2 (con cui la medicina di gruppo è convenzionata) sostiene invece che gli studi non creano disturbo dal momento che le visite sono su appuntamento e i pazienti con la mascherina. L'azienda sanitaria si è quindi costituita in giudizio, prima respingendo la richiesta avanzata lo scorso aprile dal legale del residence e ora, con una spesa di 10mila euro, è pronta a continuare a sostenere le sue ragioni al Tar per mantenere la convenzione e gli ambulatori all'interno del condominio.