Arena della Marca, esordio con i Subsonica

Grandi big della musica e della comicità italiana in arrivo all’Arena della Marca, nuova venue per concerti e spettacoli live che si appresta ad aprire i battenti negli spazi dell’Ippodromo Sant’Artemio di Treviso-Villorba con la rassegna dal titolo “Veneto Oltre 2021”, organizzata da Zenit srl e New Age Club, in collaborazione con i Comuni di Treviso e Villorba. Mood/Divenire Italia è sponsor tecnico della rassegna, Radio Easy Network e Radio 80 sono le radio ufficiali.

Tutto pronto per il primo degli eventi in programma, quello che vedrà protagonista la band icona del rock elettronico italiano, i Subsonica, sul palco dell’Arena della Marca giovedì 8 luglio (inizio alle 21.30), con il tour che celebra i 25 anni di carriera e di successi per Samuel Romano e compagni. I biglietti per il concerto sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dell’Arena della Marca, a partire dalle 19.30. Le porte al pubblico apriranno alle 20.00 mentre l’inizio dello spettacolo è in programma alle 21.30. Tutte le info su www.arenadellamarca.it, www.azalea.it e www.newageclub.it.

I Subsonica, gruppo rock elettronico italiano, nascono a Torino nel 1996 dall’unione di alcuni esponenti della scena musicale alternativa: Samuel (cantante), Max Casacci (produttore e chitarrista), Boosta (tastierista), Ninja (batterista), e Pierfunk (bassista), sostituito poi da Vicio nel 1999.

La band, influenzata dai linguaggi musicali più sperimentali, ha rivoluzionato la scena e ha creato un sound molto riconoscibile, coniugando suoni elettronici, incisività melodica tipicamente italiana e grande carica sul palco. I Subsonica sono, infatti, unanimemente apprezzati per la potenza del loro live. Numerosi i premi e riconoscimenti avuti, fra i quali: Premio Amnesty Italia, MTV Europe Music Award, Premio Italiano della Musica, Italian Music Award, Premio Grinzane Cavour, TRL Award, ed una partecipazione al Festival di Sanremo. Nella loro carriera hanno pubblicato album di grande successo: “Subsonica” uscito nel 1997, “Microchip emozionale” del 1999, “Amorematico” del 2002 che conta 100.000 copie vendute, “Terrestre” del 2005, 110.000 copie vendute, “L’eclissi” del 2007, “Eden” del 2011, certificato platino, “Una Nave in una Foresta” del 2014, certificato platino, la raccolta del 2008 “Nel vuoto per mano 1997/2007”, certificata platino, e “8”, uscito il 12 ottobre 2018, a cui seguono un tour europeo a dicembre 2018, la tournée italiana nei palazzetti (febbraio 2019) e date estive nei principali festival italiani.

Il 22 novembre 2019 il gruppo pubblica “Microchip Temporale”, una speciale riedizione di “Microchip Emozionale”, in collaborazione con 14 artisti. Venerdì 24 aprile 2020 viene pubblicato “Mentale Strumentale”, nono album inedito dei Subsonica, registrato nel 2004. All’uscita discografica segue l’omonimo tour che, dopo essere stato spostato a causa dell’emergenza sanitaria, ripartirà nell’autunno 2021. In aggiunta alle date autunnali arriva il tour estivo che toccherà diverse piazze e venue all’aperto in tutta Italia.

Prossimi appuntamenti con gli eventi all’Arena della Marca saranno i concerti di Antonello Venditti (10 luglio), Umberto Tozzi (16 luglio), Omaggio a Morricone (18 luglio), Massimo Ranieri (20 luglio), Omaggio a Paolo Trevisi e Mario Del Monaco (27 luglio), Nek (30 luglio) e Pucci (1 agosto). I biglietti per tutti gli spettacoli sono in vendita sul circuito Ticketone. Tutte le info, i prezzi e i punti vendita autorizzati su www.arenadellamarca.it, www.azalea.it e www.newageclub.it. Tutti gli eventi della rassegna “Veneto Oltre 2021” saranno organizzati nel rispetto delle attuali disposizioni per il contenimento del Covid-19.