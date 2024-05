Grande successo di pubblico al week end del pane

Si è chiuso col gran successo del concorso della Fugassa trevisana sotto la Loggia dei Cavalieri il week-end dedicato al pane come alimento di pace e di condivisione. La “fugassa trevisana” è la riedizione del più antico impasto della colomba con aggiunta di burro e zucchero e sta riscuotendo interesse per la grande versatilità abbinata sia al dolce che al salato.

L’intero week- end ha celebrato il pane con la Festa sotto la Loggia dei Trecento, dove gli allievi della scuola di panificazione Lepido Rocco hanno dato prova di grande creatività e maestria, ma anche di impegno e di cultura, perché all’alimento pane è stato dedicato il convegno, organizzato con l’Associazione culturale Finnegans l'11 maggio scorso alla Loggia dei Cavalieri, dove storici, antropologi e religiosi hanno ribadito la grande simbologia che il pane porta con sè: simbolo di unione, pace e fratellanza nelle varie religioni e nei territori.

La Festa del pane è stata anche l’occasione per creare un ponte tra Treviso e Matera, che da qualche tempo ha avviato il “cammino del pane”, un progetto che valorizza le produzioni, le filiere corte, le lavorazioni artigianali, le tipicità e che metterà in collegamento l’Amministrazione di Treviso con l’Amministrazione di Matera, presente alla festa con l’Assessore Lucia Gaudiano.

«Abbiamo concluso con successo – afferma il Presidente del Gruppo Panificatori Tiziano Bosco – questo week-end in cui il pane ci ha consentito non solo di avviare nuove relazioni con la città di Matera, ma anche di far capire ai consumatori la bontà delle genuinità e della freschezza, sempre con scopo benefico perché parte del ricavato andrà ad Advar».

Questi i vincitori del concorso, aperto a cittadini appassionati dell’impasto (nessuno professionista). 1° classificato: Alex Canel, 2° classificato Cristina Bronca, 3° classificato Rudy Dal Cin.