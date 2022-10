Treviso fa il "pienone" nella prima giornata ecologica di ottobre

Domenica che ha registrato il tutto esaurito a Treviso per la prima "giornata ecologica" di ottobre. Quella di oggi, 30 ottobre, è stata insomma una giornata da "full booking" per il capoluogo, con i parcheggi della cintura del centro storico sono stati riempiti fin dalla tarda mattinata.

«Attraverso i lettori targhe ed il sistema di video sorveglianza - sottolinea il Comandante della Polizia locale Andrea Gallo - si può stimare una presenza di 200.000 persone in città”. Il grande afflusso verso il centro è stato registrato anche dalla stazione dei treni e tanti turisti si sono rivolti agli agenti della Pçilizia Locale che presidiavano i varchi per avere informazioni».



Hanno contribuito al record di presenze, oltre ad un meteo decisamente benevolo con temperature assolutamente primaverili, il mercato di Forte dei Marmi in piazzale Burchiellati e la mostra statica di trattori d’epoca in Piazza Borsa. «Nessuna violazione è stata registrata - precisa Gallo - a dimostrazione del pieno rispetto dell’ordinanza e del blocco del traffico dalle 9 alle 18».

A tenere sotto controllo la città e i transiti verso l’area del centro storico interdetta al traffico da questa mattina c'erano dieci vigili urbani e quattro ausiliari del traffico. La movimentazione delle auto lungo il Put ha registrato solo a tratti alcuni rallentamenti, peraltro del tutto fisiologici per la chiusura del centro.