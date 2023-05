Cure primarie distretto Treviso sud, Kareen Baccaglini la nuova direttrice

Dal 1° giugno la dr.ssa Kareen Baccaglini prenderà la guida dell’Unità operativa complessa (UOC) Cure primarie del Distretto Treviso Sud. Nata nel 1980 a Rivoli (TO), la dr.ssa Baccaglini si è laureata in medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Padova nel 2006 e specializzata in Geriatria nello stesso ateneo nel 2011. Ha iniziato il suo percorso professionale nel gennaio 2012, nel reparto di Geriatria del Ca’ Foncello, ricoprendo l’incarico di responsabile della struttura semplice “Gestione ambulatoriale del paziente geriatrico” e, in seguito, di sostituto del direttore del reparto. Dal marzo 2022 è direttore facente funzioni della UOC Cure primarie del Distretto Treviso Sud, svolgendo contestualmente il ruolo di direttore sanitario dell’Ospedale di Comunità di Treviso. La dottoressa Baccaglini presenta un’interessante produzione scientifica, composta di articoli e abstract pubblicati su riviste mediche nazionali ed internazionali, e una accurata attività di aggiornamento professionale.

«Sono certo che la dr.ssa Baccaglini, che da tempo apporta il suo qualificato operato in Azienda, affronterà con competenza e positività i cambiamenti che la medicina territoriale avrà nel prossimo futuro. A lei e a tutta la sua squadra auguri di buon lavoro» le parole del direttore generale Ulss 2, Francesco Benazzi.