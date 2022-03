Trent'anni dall'istituzione del Suem 118, porte aperte alla cittadinanza

Il 27 marzo decorrono trent’anni dall’istituzione, per Decreto del Presidente della Repubblica, del Servizio di Emergenza Territoriale 118. Per festeggiare l’evento il SUEM di Treviso organizza, per sabato 26 marzo 2022, dalle ore 9.30 alle ore 18.00, una giornata a “porte aperte”. I cittadini che desiderano conoscere la sede del Suem, il personale, i mezzi di soccorso, la Centrale Operativa, l’elisoccorso, potranno prenotare la visita guidata con le seguenti modalità:

-inviando richiesta di partecipazione all’indirizzo mail suem.trentennale@aulss2.veneto.it indicando il numero delle persone che desiderano partecipare, nome e cognome di ciascuna e un numero di telefono. Seguirà comunicazione dell’accettazione della partecipazione e dell’orario cui presentarsi;

-telefonando alla segreteria del SUEM, allo 0422 338097, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.