Suoni di Marca 2022, folla sulle mura per la prima serata del festival

Suoni di Marca 2022 inaugura in grande stile la rassegna estiva di concerti sulle Mura di Treviso, tornando finalmente alla sua formula classica.

I primi artisti a salire sul palco con la loro invidiabile presenza scenica sono stati i Savana Funk e i Batisto Coco regalando due intensi live accomunati dalla dimensione animata tra ritmi travolgenti e irresistibili da cantare, coinvolgendo con entusiasmo tutti i cittadini di tutte le età. Il pubblico è accorso numeroso per assistere alla manifestazione.



Un inizio carico di energia e vitalità per questa 32esima edizione che oltre alla buona musica di rilevanza nazionale e internazionale propone il Percorso del Gusto e la Mostra-Mercato dove è possibile trovare una grande varietà di specialità culinarie e di stand di produzioni artigianali per tutti i gusti, oltre alle aree relax e di babysitting. Moltissime infatti le famiglie che hanno partecipato alle attività pensate per i più piccoli (a cura di Alì S.p.A con Teatro Invisibile) nell’allestimento dell’Area Bimbi aperta tutti i giorni del festival dalle 17.00 alle 22.00, dedicata alla creatività e al libero sfogo alla fantasia.



La rassegna Suoni di Marca 2022 continuerà ad emozionare il pubblico per i prossimi 14 giorni. Stasera l’appuntamento è con i Sud Sound System ed España Circo Este: due concerti dal sapore tropicale, ritmi e melodie che viaggiano tra i caraibi e il mediterraneo.