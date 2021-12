Tamponi, domenica 2 gennaio orari prolungati in tutti i Covid point

L'Ulss 2 ha prolungato, per far fronte alle lunghe code di questi giorni, l'orario di apertura di tutti i Covid point della provincia di Treviso nella giornata di domenica 2 gennaio. Di seguito il dettaglio degli orari:

Altivole – Ex Velo, Via Piave, 55. Dalle ore 8 alle 17.

Castelfranco Veneto – Melodi, Via Staizza, 63. Dalle ore 8 alle 18.

Treviso – Ex Dogana, Viale della Serenissima. Dalle ore 8 alle 19.

Casier – Area industriale est, Via Mattioli. Dalle ore 8 alle 19.

Oderzo – Centro Polifunzionale del Foro Boario, Via Donizetti. Dalle ore 8 alle 16.30.

Conegliano – Palasport Zoppas Arena, Viale dello Sport, 2. Dalle ore 8 alle 17.

Conegliano – Distretto Socio Sanitario, Via Galvani, 4. Solo ad accesso programmato

Il primo gennaio, invece, saranno attivi i Punti tampone di Altivole (Ex Velo), Treviso (Ex Dogana) e Conegliano (Zoppas Arena) dalle ore 14 alle 17. Per accedere ai Covid point è obbligatorio essere in possesso di impegnativa del medico curante o mail di invito del Sisp. Maggiori informazioni sul sito dell'Ulss 2.