Punti tampone e centri vaccini: orari e aperture durante le feste

Tamponi e vaccini anche durante le festività natalizie: i Covid point di Treviso (Ex Dogana), Altivole (Ex Velo) e Conegliano (Zoppas Arena) saranno aperti nei giorni di Natale e di Capodanno.

Chiusi gli altri Covid point e i centri vaccinali di popolazione (CVP). A Santo Stefano e domenica 2 gennaio tutti i punti tampone, compresi quelli dedicati allo screening scolastico, e i centri vaccini osserveranno l’orario consueto. Inoltre, per il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, è prevista l’apertura del nuovo centro vaccinale di San Vendemiano, presso l’ex supermercato Eurospar di Via Italia, 143 (di fianco alla palestra Joy Club), esclusivamente per vaccinazioni pediatriche su prenotazione. Il nuovo CVP sarà poi ufficialmente attivo dal giorno 10 gennaio per tutte le fasce d’età. Per accedere ai punti tampone dedicati agli screening scolastici è necessario presentare il provvedimento di monitoraggio scolastico inviato dal Sisp. Per gli orari dei centri vaccinali presso le strutture private convenzionate consultare il sito Web dell’Ulss 2 al seguente link

Punti tampone

Sabato 25 dicembre : dalle ore 8 alle 11.

TREVISO – Ex Dogana

ALTIVOLE – Ex Velo

CONEGLIANO – Zoppas Arena

TREVISO – Ex Dogana

CASIER – Area industriale est (solo monitoraggio scolastico)

ALTIVOLE – Ex Velo

CASTELFRANCO VENETO – Melodi (solo monitoraggio scolastico)

CONEGLIANO – Zoppas Arena

CONEGLIANO – Distretto socio sanitario Via Galvani, 4 (solo monitoraggio scolastico)

ODERZO – Foro Boario

TREVISO – Ex Dogana

ALTIVOLE – Ex Velo

CONEGLIANO – Zoppas Arena

TREVISO – Ex Dogana

CASIER – Area industriale est (solo monitoraggio scolastico)

ALTIVOLE – Ex Velo

CASTELFRANCO VENETO – Melodi (solo monitoraggio scolastico)

CONEGLIANO – Zoppas Arena

CONEGLIANO – Distretto socio sanitario Via Galvani, 4 (solo monitoraggio scolastico)

ODERZO – Foro Boario

TREVISO – Ex Dogana

ALTIVOLE – Ex Velo

CONEGLIANO – Zoppas Arena

ODERZO – Foro Boario

Centri vaccini