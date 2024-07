Tangenziale, si rompe un giunto del cavalcavia: carreggiata chiusa dieci giorni

Cantiere d'emergenza lungo la Tangenziale di Treviso: martedì 2 luglio Veneto Strade, in un'ordinanza ufficiale, ha comunicato che un giunto del cavalcavia tra i comuni di Silea e Treviso si è rotto, rendendo necessaria la chiusura della corsia di marcia in direzione Paese per dieci giorni, fino a venerdì 12 luglio.

Il traffico sarà deviato sulla rotonda tra via Borin e via Treviso, verrà istituito il divieto di sorpasso e i limiti di velocità per tutti i veicoli scenderanno a 30 e 50 chilometri orari. I lavori inizieranno non appena sarà disponibile il giunto di ricambio. La chiusura della corsia della Tangenziale al chilometro 64+000 sarà in vigore 24 ore su 24: le deviazioni saranno indicate dall'apposita segnaletica. L'invito agli automobilisti è quello di prestare la massima attenzione. I disagi si spera saranno limitati ma Veneto Strade ha deciso di tenere sotto stretto controllo il cantiere. La Postumia è una delle principali strade regionali per flussi di traffico quotidiani, quindi la guardia va tenuta alta.