Tangenziale di Treviso: un mese di lavori per rifare la segnaletica

Sono iniziati mercoledì 20 ottobre e andranno avanti fino a sabato 20 novembre (compresi sabati e domeniche), i lavori di Veneto Strade lungo la tangenziale di Treviso dal chilometro 55+000 al chilometro 64+000, nei comuni di Paese, Treviso e Silea.

Si tratta di lavori di ripasso della segnaletica orizzontale per cui si reso necessario un restringimento della carreggiata e la chiusura di una delle due corsie di marcia. Il cantiere sarà in funzione dalle ore 9 alle ore 17. Nel tratto interessato sarà in vigore una limitazione di velocità a 60 e 40 km/h nonché il divieto di sorpasso per tutti gli autoveicoli. Disagi inevitabili per il traffico: gli svincoli di Fiera, dell'ospedale Ca' Foncello e l'immissione sul Terraglio saranno gli snodi più critici.