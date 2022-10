Tangenziale, lavori per i nuovi guard rail: traffico a rischio caos

Da lunedì 10 a venerdì 14 ottobre un doppio cantiere interesserà la Tangenziale di Treviso. Gli operai saranno al lavoro per sostituire i guard rail all'altezza dello svincolo di Silea (in direzione San Biagio di Callalta) e poco prima della rotonda della Pace sulla corsia opposta (verso Paese). Per garantire la totale sicurezza del cantiere, lo svincolo di Silea verrà chiuso al traffico mentre, in direzione opposta, la carreggiata poco prima dello svincolo per il Terraglio, verrà ristretta ad una sola corsia. Inevitabili quindi i disagi per il traffico, soprattutto nelle prime ore del mattino.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", i lavori inizieranno alle 9 e dureranno fino alle 17, da lunedì a venerdì. I mezzi in uscita a Silea saranno deviati sulla Treviso-Mare, poi su Via del Porto, Via Sile e infine Via Treviso con conseguente intasamento del centro di Silea. In direzione opposta invece, verso Paese, la Tangenziale sarà ridotta ad una sola corsia di marcia poco prima della rotonda del Terraglio per una seconda sostituzione di guard rail. Anche in questo caso i lavori, gestiti da Veneto Strade, inizieranno alle 9 di mattina e termineranno alle 17, da lunedì a venerdì. Il limite di velocità sarà abbassato a 40 chilometri orari nel tratto interessato dai lavori. Per gli automobilisti si prospetta una nuova settimana di passione.