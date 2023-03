Imprese al femminile, nella Marca sono 2.909. L'occupazione delle donne sfiora il 60%

Per il 62,3% sono realtà concentrate nei servizi alla persona, quindi il 24,4% nel manifatturiero, il 9,8% nei servizi alle imprese

Nella Marca Trevigiana il tasso di occupazione femminile nel 2021 ha raggiunto 59.9% contro il 76.5% degli uomini. Una situazione migliorativa rispetto alla media regionale (+3 punti percentuali) e nettamente superiore ai valori nazionali di ben 10 punti percentuali. Nel 2022 le donne trevigiane che avevano cariche nelle imprese artigiane della Marca Trevigiana sono diminuite dello 0,8% rispetto al 2021. Tra il 2016 e il 2022 sono scese di 162 unità, assestandosi a 6.682.

Le donne titolari di imprese artigiane nel 2022 erano 2.909 registrando un incremento rispetto al 2021 di 25 unità nonostante un calo regionale di 50 imprese a conferma di un trend in crescita dopo due anni di flessione. Per il 62,3% concentrate nei servizi alla persona, quindi il 24,4% nel manifatturiero, il 9,8% nei servizi alle imprese, il 2,9% nelle costruzioni e lo 0,7% in altre attività.