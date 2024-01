Tassa di soggiorno troppo cara: allontana i turisti. Dozzo e De Nardi: «E' boom di disdette»

La tassa di soggiorno imposta da Ca' Sugana alle strutture turistiche, nell'ambito del bilancio di previsione, starebbe allontanando i turisti da alberghi e hotel del capoluogo. E' la tesi sostenuta dai consiglieri comunali di opposizione, Caterina Dozzo e Giorgio De Nardi, che hanno presentato alla Giunta un'interrogazione sul tema. «Il nuovo tariffario delle Imposte di Soggiorno, approvato dalla Giunta Conte e in vigore dal 1° gennaio 2024, sta causando innumerevoli disagi» spiegano in una nota i due consiglieri comunali «Mentre l'amministrazione celebra l'affluenza record di turisti in città, i proprietari delle locazioni turistiche nel territorio comunale si trovano a fronteggiare numerose disdette di prenotazioni. La causa? L’aumento spropositato dell’Imposta richiesta dal Comune di Treviso agli ospiti delle locazioni turistiche. Basti pensare che un gruppo di 4 persone che trascorrerà 10 giorni a Treviso nel 2024, dovrà sborsare la considerevole somma di 160 euro di Tassa di Soggiorno. A confronto, a Venezia la spesa rientrerebbe tra i 60 e i 100 euro, a Verona si fermerebbe a 50 euro, mentre a Padova a soli 25 euro».

«Treviso è una città meravigliosa, che merita di vedere valorizzato ogni suo potenziale. In questo senso, il settore turistico gioca un ruolo importantissimo e per nulla scontato» continuano Dozzo e De Nardi «Le locazioni turistiche poi, pilastro dell'accoglienza trevigiana, rappresentano la maggioranza delle strutture ricettive del nostro Comune. Proprio per questo la decisione di imporre una tassa giornaliera di 4 euro a persona per 10 pernottamenti ha già iniziato ad allontanare i visitatori, che di fronte all’aumento hanno preferito annullare la prenotazione a Treviso alla ricerca di soluzioni meno dispendiose. Una perdita che non possiamo permetterci. L’augurio è che l’amministrazione riveda al più presto il tariffario, al fine di mantenere il fascino di Treviso come destinazione turistica accogliente, confortevole, accessibile, ricca di servizi e proposte culturali».