Treviso Tattoo Convention: l'evento torna in città dopo tre anni

A tre anni di distanza dall'ultima edizione, torna la Treviso Tattoo Convention, uno degli eventi più attesi dagli appassionati di tatuaggi e degli appunta­menti del settore più importanti in Italia. In una location di asso­luto prestigio, centinaia di professionisti provenienti da tutta Italia e da ogni parte del mondo si daranno appuntamento nella città veneta per tatuare gli appassionati, mostrare i loro lavori e il loro stile.

Dal 17 al 19 maggio al Bhr Hotel di Quinto di Treviso, tre giorni in cui l'arte usa la pelle per esprimersi, con Tattoo Contest nel corso dei quali saranno premiati artisti e tatuati delle varie categorie, per i migliori tatuaggi iscritti. L'evento si compo­ne inoltre del Lifestyle Festival, con DJ set e live music ogni giorno, con gruppi rock ad alternarsi sul palco. Non mancano spettacoli di ballo e Pin-up contest, mostre d'arte e del vintage, ma anche esposizioni di auto e moto americane d'epoca e moderne. A completare il tutto, un'ampia shopping area con espositori tematici, con a disposizione il Ristorante dell'Hotel, e alcuni drink points e american bar. L'obiettivo è dimostrare come il mondo del tatuaggio abbia rotto gli schemi del luogo comune, trasformandosi da tabù a fenome­no sociale, oggi adatto a tutti, senza distinzioni, grazie all'evolu­zione delle tecniche e degli stili che hanno trasformato gli Artisti in Tatuatori e i Tatuatori in Artisti, raggiungendo una qualità nella realizzazione del Tatuaggio mai vista prima. I dati confermano come il mondo dei tatuaggi sia in continua espansione diventando uno dei simboli della cultura artistica del XXI secolo. Secondo la fotografia scattata dall'Istituto Superiore di Sanità il mondo dei tatuati in Italia si compone di oltre sette milioni di persone, il 12,8% della popolazione.

Il programma