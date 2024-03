Il teatro "Mario del Monaco" di Treviso dichiarato monumento nazionale

Il teatro comunale Mario Del Monaco di corso del Popolo a Treviso è stato dichiarato "Monumento nazionale" grazie ad un emendamento dei parlamentari leghisti Ingrid Bisa e Dimitri Coin che è stato approvato dalla Commissione cultura della Camera, presieduta da Federico Mollicone (Fratelli d'Italia). Il teatro cittadino di corso del Popolo rientra in un club molto esclusivo che vede anche la presenza, per il Veneto, della Fenice di Venezia e dell'Olimpico di Vicenza ma anche il Petruzzelli di Bari, la Scala di Milano, il San Carlo di Napoli, il teatro Regio di Torino, il teatro Argentina di Roma e così via.

«Siamo fieri che anche il Teatro Comunale Mario Del Monaco di Treviso possa essere finalmente dichiarato monumento nazionale. Un risultato importante per cui ci siamo spesi fin dall’inizio, sollecitando il relatore per depositare un emendamento approvato in Commissione Cultura ieri alla Camera dei Deputati» hanno sottolineato ieri in una nota i deputati trevigiani della Lega Dimitri Coin e Ingrid Bisa «Promuovere l’arte e la cultura, preservando il patrimonio artistico veneto, deve essere una priorità. Non solo per formare ed educare al bello le future generazioni, ma anche per il ruolo vitale che questo palcoscenico ha per lo sviluppo turistico ed economico del territorio, accogliendo visitatori e artisti da tutto il mondo. Finalmente ottiene il riconoscimento che merita».