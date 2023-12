Nuovo anno in musica con il Gran Concerto di Capodanno

L’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta pronta a celebrare il nuovo anno in musica. Si rinnova anche nel 2024 l’appuntamento con uno degli eventi più amati dei trevigiani: il 1° gennaio alle ore 21 torna al Teatro Mario Del Monaco il tradizionale Gran Concerto di Capodanno, promosso e sostenuto dal Comune di Treviso. Come sempre sul palco la compagine veneta diretta da Massimo Raccanelli, con ospiti il soprano Claudia Ceraulo e il mezzosoprano Karine Ohanyan, per una serata tutta dedicata alla Vienna degli Strauss. Un momento di festa insieme alla comunità trevigiana, alla quale il Sindaco Mario Conte porterà gli auguri dell’Amministrazione Comunale, ma anche un’occasione di solidarietà: l’incasso della serata sarà devoluto alla sezione AIL Treviso, impegnata nella lotta contro le malattie del sangue, e all’associazione “La musica di Angela”, che si occupa di finanziare progetti di musicoterapia in strutture sanitarie pubbliche ospedaliere e nel territorio trevigiano.

Il Gran Concerto di Capodanno 2024 vedrà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta impegnata in un programma che quest’anno valorizza la musica viennese, amata da Treviso e da un territorio che per molti decenni è appartenuto all’Austria, proponendo i classici valzer di J. Strauss jr insieme a ouverture da operette viennesi di autori meno frequentati. Per la parte vocale, oltre a due classici dell’operetta danubiana, in scaletta saranno presenti l’aria di Nicklausse e la Barcarole de “I racconti d’Hoffmann” di Offenbach, considerato il re dell’operetta francese che con quest’opera salda l’universo dell’umorismo e della leggerezza della “piccola lirica” a un’ispirazione onirica e fantastica. I brani saranno affidati alle voci del soprano Claudia Ceraulo, finalista al Concorso “Voci in Barcaccia. Largo ai giovani!” di Rai Radio 3, e al mezzosoprano Karine Ohanyan, mentre sul podio della Filarmonia Veneta ci sarà il maestro Massimo Raccanelli.

Il ricavato dei biglietti andrà a sostenere due realtà benefiche del territorio. Da un lato AIL Treviso raccoglie e gestisce fondi da impiegare nella lotta contro le malattie ematologiche, sostenendo la ricerca scientifica, la formazione del personale sanitario, l’acquisto di materiale, attrezzature e arredi ospedalieri, l’assistenza agli ammalati e alle loro famiglie. Dall’altro l’associazione “La musica di Angela”, nata nel 2014 in ricordo di Angela, affetta da paralisi celebrare e mancata all’età di 10 anni, si impegna nel sostenere progetti di musicoterapia in reparti pediatrici degli ospedali del territorio e in strutture per disabili.

L’appuntamento al Teatro Del Monaco fa parte di un mini tour di concerti per celebrare il Capodanno che vedrà la Filarmonia Veneta impegnata per un totale di cinque date. Dopo Villorba e Cortina d’Ampezzo, domani 31 dicembre sarà la volta di Oderzo, mentre il 1° gennaio doppio appuntamento: a Rovigo nel pomeriggio e alla sera, naturalmente, Treviso.