Anteprima di Tosca al "Mario Del Monaco", oltre 500 studenti coinvolti

Grande partecipazione di studenti e docenti all’anteprima per le scuole di “Tosca”, che si è tenuta mercoledì 7 febbraio, alle ore 17 al Teatro Mario Del Monaco. Tredici le realtà scolastiche coinvolte, tra scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, per un totale di 510 giovanissimi spettatori che hanno assistito alla messa in scena dell’opera scelta per celebrare i 100 anni dalla morte di Puccini. L’anteprima è stata a sua volta anticipata da “Oltre la scena”, ciclo di incontri introduttivi promosso dal Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale e dal Comune di Treviso, che si svolgono 45 minuti prima dell’alzata del sipario per offrire, in questo caso agli studenti presenti in sala, un inquadramento storico e un approfondimento artistico dell’opera nella prospettiva di fornire gli strumenti per comprendere meglio lo spettacolo e formare quello che sarà il pubblico di domani.

Il nuovo allestimento del capolavoro pucciniano è frutto di una co-produzione tra Comune di Treviso - Teatro Mario del Monaco e Comune di Rovigo -Teatro Sociale. Regia, scene, costumi e luci sono affidati a Ivan Stefanutti, mentre Francesco Rosa dirigerà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. La compagnia di canto è formata da Oksana Sekerina nel ruolo di Floria Tosca, Murat Karahan in quello di Mario Cavaradossi, mentre Youngjun Park vestirà i panni del Barone Scarpia. Lorenzo Cescotti interpreterà Cesare Angelotti, Alex Martini il sagrestano e Giovanni Maria Palmia Spoletta. Completano il cast Francesco Toso nel ruolo di Sciarrone e Fabrizio Zolda in quello del carceriere. A dirigere il Coro Lirico Veneto il maestro Giuliano Fracasso, mentre il Coro di Voci Bianche e Giovanile dell’Associazione Musicale sarà guidato da Livia Rado.

Dopo l’anteprima di “Tosca” andrà in scena al Teatro Mario Del Monaco di Treviso per gli abbonati e gli amanti dell’opera venerdì 9 febbraio alle ore 20 e in replica domenica 11 febbraio alle ore 16.