Cinquanta nuove telecamere in città e nei quartieri, Conte: «Saranno 300 entro il 2028»

Cinquanta nuove telecamere e lettori di targa andranno a implementare il sistema di videosorveglianza del Comune di Treviso: saranno posizionate in aree "calde" come via Roma (ben tre) e riviera Garibaldi, lungo la circonvallazione del Put, nei quartieri, tra cui Santa Bona, Sant'Antonino, San Giuseppe e San Pelajo, ma anche in via Pisa e al Cerd di viale Serenissima, per monitorare gli abbandoni di immondizia. Grazie a 130mila euro stanziati dal Comune e ad un finanziamento del Ministero degli Interni per 75mila euro, il piano di potenziamento del sistema comunale di videosorveglianza potrà essere già realtà entro la fine dell'anno. Il progetto approderà a breve al tavolo per l'ordine e la sicurezza pubblica della Prefettura per l’approvazione definitiva e si potrà poi procedere alla gara d'appalto. Attualmente le telecamere installate sul territorio comunale sono 200 e grazie al progetto di finanziamento sarà possibile toccare quota 250 occhi elettronici per il controllo della città, in particolare in tutte quelle zone segnalate dai residenti o sensibili per la consumazione di reati (furti e abbandono rifiuti). L'obiettivo prefissato dal sindaco Mario Conte è quello delle 300 telecamere entro il 2028, fine del suo secondo mandato.

«È ormai risaputo che la videosorveglianza cittadina sia in grado di incrementare gli standard di sicurezza urbana ed è uno strumento indispensabile nella prevenzione e repressione dei reati», sottolinea il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. «Inoltre, grazie al sistema di videosorveglianza si può ricostruire fedelmente la dinamica dei sinistri, come peraltro è accaduto anche in questi ultimi mesi in occasione di alcuni incidenti la cui dinamica risultava particolarmente complicata e con gravi conseguenze».

Dove saranno installati gli occhi elettronici

Il nuovo progetto prevede l’installazione di telecamere fisse, lettori targhe e multisensor (con un’ottica che controlla in via continuativa a 360°) in numerosi quartieri e zone del centro e della immediata periferia fra cui Fonderia, piazza martiri di Belfiore, via Salsa, Bastione San Marco, viale della Serenissima - zona Cerd, viale Francia, via Pisa, via Noalese, viale della Repubblica, via Terraglio, Riviera Garibaldi, viale Luzzatti, strada Santa Bona Vecchia, via Ghirada direzione San Zeno, viale Cacciatori direzione Sant’Angelo, via del Mozzato, via Sant’Antonino, via Morosini, via Colonna, via Forcellini e via Callalta (zona Fiera). Ben dieci telecamere sono state installate grazie al contributo e alle richieste dei cittadini.

«Il nostro sistema di videosorveglianza per tecnologie utilizzate e per efficienza della centrale operativa è diventato un vero e proprio modello», evidenzia il sindaco di Treviso Mario Conte. «Con l’ulteriore incremento degli occhi elettronici riusciremo a rendere ancora più capillari i controlli, con benefici concreti sul fronte della prevenzione. Ciò è possibile anche grazie alle segnalazioni dei cittadini, grazie ai quali è stato possibile individuare zone più sensibili a cui dare la priorità nella definizione del progetto di potenziamento. Ringrazio il Comandante Gallo per il grande lavoro di coordinamento: questi progetti sono possibili grazie ad una pianificazione attenta e mirata».