Corso per volontari di Telefono Amico, centro di Treviso

Telefono Amico Centro di Treviso a breve inizierà il corso per i candidati volontari. In questo momento così difficile, parallelamente alle richieste di aiuto, è aumentato anche il bisogno di volontari adeguatamente formati per la nostra attività di ascolto.

Per gli aspiranti volontari di Telefono Amico è previsto un corso teorico-pratico obbligatorio di circa 5 mesi finalizzato ad acquisire gli strumenti principali per instaurare e gestire una relazione di aiuto, nei confronti di chi si trova ad affrontare un’emergenza ma anche di chi vive una situazione quotidiana di disagio e sofferenza. Il giorno sabato 27 Novembre alle ore 15.00 in Via Coghetto 1 a Treviso verrà presentato il corso, che si terrà sempre nello stesso locale a partire dal 15 Gennaio 2022 fino a fine Aprile.

Chiunque desidera iscriversi può farlo scrivendo una mail a treviso@telefonoamico.it