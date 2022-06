Treviso in lutto per la scomparsa di Tino Zandigiacomi, aveva 92 anni

"Questa sera Tino Zandigiacomi ci ha lasciati": l'annuncio è stato dato nella tarda serata di giovedì 2 giugno, lasciando addolorate le tante persone che lo conoscevano. Si è spento, all'età di 92 anni, un uomo che ha dedicato la maggior parte della sua vita all'impegno politico e alla sua città. Tino viveva con la moglie Clara in via Roggia, nel centro storico di Treviso, ed era fratello di Berto, architetto ed ex presidente di Italia Nostra. Imprenditore, ha gestito una rivendita di materiale edile alle porte della città. Sempre elegantissimo, impeccabile, amava fumare la pipa: fin dalla gioventù è stato tesserato nel PCI, fino al suo scioglimento, e più recentemente, nel 2013, si era candidato a consigliere comunale nelle liste di "Impegno civile", realtà di cui è stato presidente, a sostegno del candidato sindaco Giovanni Manildo. Esperto urbanista, ha sostenuto le battaglie del Collettivo Ztl sui "buchi neri" della città come la caserma Salsa o l'ex Telecom (entrambe occupate nel 2013). La data del funerale sarà fissata nei prossimi giorni.