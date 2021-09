Domenica in centro città torna l'atteso "Tiramisù Day"

Domenica 3 ottobre torna a Treviso il Tiramisù Day, la giornata più golosa dell’anno. Nelle principali piazze della Città, oltre all’itinerario cittadino scelto per “PasseggiAMO Treviso”, dalle 9 alle 19 ci saranno momenti dedicati alla cultura e alla storia, all’enogastronomia, all’educazione al gusto, alla valorizzazione del territorio e alla solidarietà oltre alle sfide dedicate al dolce più famoso al mondo.

Location della manifestazione (patrocinata dalla Regione Veneto e dal Comune di Treviso), oltre a Piazza Borsa, Loggia dei Cavalieri, Loggia dei Trecento, Piazza dei Signori anche la Camera di Commercio che diventerà il fulcro delle diverse attività della giornata e sarà aperta al pubblico (ingresso libero contingentato), accogliendo gli info point degli sponsor, la distribuzione dei gadget e le presentazioni dei libri. Gli appassionati torneranno dunque a sfidarsi nella “Tiramisù Challenge di Treviso” e i bambini potranno giocare a fare i pasticceri nei laboratori realizzati grazie alla presenza delle Lady Chef.

Per la prima volta anche i professionisti si sfideranno a colpi di mascarpone e caffè nel concorso per il miglior Tiramisù di Treviso: il vincitore verrà premiato nel Palazzo del Commercio in Piazza Borsa, dove gli verrà consegnata la targa “Best of Tiramisù” di Treviso. Fino al tramonto saranno disponibili circa diecimila porzioni di Tiramisù di Treviso, tremila assaggi del Prosecco delle Cantine “Val D’Oca” e la possibilità di fare donazioni. Il ricavato sarà devoluto a Fondazione Telethon e ad altre Associazioni presenti attivamente sul territorio. Presentatrice della giornata sarà Anna Maria Pellegrino, accademica della cucina italiana e cuoca del programma televisivo Geo, Rai3, mentre Tiziano Taffarello, fondatore dell’Accademia del Tiramisù di Treviso, sarà il moderatore del dibattito culturale che si terrà nel Palazzo della Camera di Commercio.

Di seguito il programma della giornata (consultabile su www.tiramisudaytreviso.it): alle 9.30 in Piazza dell’Università partirà la camminata “PasseggiAmo Treviso”, con un itinerario che permetterà di scoprire le bellezze di Treviso. La manifestazione si concluderà alle 12. Inoltre, nelle quattro principali piazze di Treviso dalle 9 alle 10 gli amatori del Tiramisù di Treviso potranno consegnare alle postazioni delle giurie i dessert che si sfideranno nella Challenge; sempre nelle piazze, dalle 14 alle 18, i bambini potranno partecipare ad un laboratorio e preparare il loro primo Tiramisù con la ricetta originale di Treviso.

In Camera di Commercio, dalle 10 alle 11, sarà possibile assistere ad una conferenza durante la quale l’Accademia del Tiramisù racconterà storie inedite legate al dessert più famoso del mondo. Sempre in Piazza Borsa dalle 15 alle 16 si terrà la gara tra gli appassionati e verrà decretato il vincitore del “Tiramisù Challenge” che verrà poi premiato da una giuria di professionisti.