Toti Dal Monte: 27 concorrenti in semifinale

Entra nel vivo la 49^ edizione del Concorso Internazionale per cantanti 27 cantanti superano la seconda selezione. La decisione della giuria, arrivata martedì sera dopo le audizioni dei 107 cantanti che erano stati selezionati da una pre-selezione on line sui 247 iscritti, promuove alla fase semifinale per il ruolo di Norina i soprani Giulia Bolcato (Italia), Rosalia Manuela Cid Tarrio (Spagna), Donatella De Luca (Italia), Giulia Mazzola (Italia), Giulia Pierucci (Italia), Tosca Rousseau (Francia), Nina Solodovnikov (Russia), Laura Maria Ulloa Hernandez (Cuba), Francesca Pia Vitale (Italia), per il ruolo di Ernesto Donghuk Lee (Corea del Sud), Omar Domenico Carlo Mancini (Italia), Shengwu Ou (Cina), Vincenzo Spinelli (Italia), Francesco Tuppo (Italia), per il ruolo del Dottor Malatesta Guido Dazzini (Italia), Christian Federici (Italia), Matteo Guerzè (Italia) William Alonso Hernandez Ramirez (Costa Rica), Paolo Ingrasciotta (Italia), Askar Lashkin (Uzbekistan), Ramiro Maturana Coronado (Cile), Lorenzo Malagola (Italia) Pierpaolo Martella (Italia) Matteo Torcaso (Italia), per il ruolo di Don Pasquale Corrado Adolfo (Italia), Toni Ne?i? (Croazia) per il ruolo di un Notaro Alex Cerantola (Italia).

«Questo concorso - conferma Giorgio Benati, presidente della Giuria - è stato l'inizio di brillanti carriere. Per questo chi vincerà deve dimostrare padronanza non solo vocale, ma anche scenica, musicale e culturale. Comprendere lo stile e, trattandosi di un repertorio brillante, esibire una dizione sorvegliata».

La commissione internazionale presieduta da Benati è composta da Mariella Devia, Evamaria Wieser, Roberto Scandiuzzi, Giancarlo Andretta, Federico Faggion, Luigi Puxeddu e Stefano Canazza. Oggi e domani i concorrenti lavoreranno sulle arie e i concertati dell'opera a concorso, “Don Pasquale” di Gaetano Donizetti. Domani sera verranno infine resi noti i nomi dei concorrenti che accederanno alla finale aperta al pubblico, prevista per sabato 12 giugno alle 18.00 e presentata dalla conduttrice Rai e giornalista Eleonora Daniele con la partecipazione straordinaria dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Per partecipare alla finale è possibile già da oggi prenotarsi nella biglietteria del Teatro Mario dal Monaco oppure online sul sito del Teatro Stabile del Veneto.

Durante la finale verrà assegnato il premio speciale Paolo Silveri. Il riconoscimento, al più giovane baritono meritevole in gara, sarà assegnato dalla giuria e consegnato da Silvia Silveri, musicista e figlia del celebre cantante lirico.