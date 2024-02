Totila d'oro, premio postumo all'ex presidente di Fondazione Benetton

Sabato 24 febbraio, alle ore 10, all’Auditorium di Santa Caterina, si svolgerà la cerimonia di conferimento del "Totila d’oro" (relativo all’anno 2020) la più importante fra le civiche benemerenze previste dallo Statuto del Comune di Treviso.

Il "Totila d’Oro" viene assegnato dal sindaco - sentita la conferenza dei capigruppo e accogliendo proposte e suggerimenti del Consiglio comunale e dei cittadini – a personaggi, enti, società ed istituzioni che con la loro attività e con la loro opera illustrano la Città di Treviso. La preziosa medaglia è stata assegnata per l’anno 2020 (la cerimonia non si era potuta svolgere a causa delle restrizioni dovute all’emergenza pandemica) a Giorgio Buzzavo, dirigente e uomo di sport, Giandomenico Mazzocato, scrittore e poeta, "Gli Alcuni", importante centro di produzione teatrale e di cartoni animati e Orio Frassetto, tra i più grandi fotografi veneti. Assegnato anche un Totila alla memoria di Marco Tamaro, storico presidente di Fondazione Benetton Studi e Ricerche, mancato nel 2020. Durante la cerimonia ci saranno testimonianze e contributi che racconteranno la vita degli insigniti e le opere che hanno dato lustro alla Città di Treviso in Italia e nel mondo.