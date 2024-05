Corpus Domini, migliaia di vacanzieri in arrivo da Austria e Germania

Il Corpus Domini segna l’inizio di un nuovo ponte di festività che richiamerà sulle coste friulane e venete migliaia di vacanzieri dall’Austria e dalla Germania. Quest’anno coinciderà con eventi di forte richiamo, come i concerti di Vasco Rossi a Bibione e di Ultimo a Trieste, entrambi in programma nella serata di domenica 2 giugno.

Saranno quindi quattro giorni di traffico sostenuto e a tratti molto intenso sulla rete autostradale gestita da Autostrade Alto Adriatico. A partire da domani, giovedì 30 maggio, al mattino si segnala bollino giallo in entrambe le direttrici della A4 e bollino rosso (quindi possibili code e rallentamenti) sulla A23 nel tratto tra Udine Sud e Nodo di Palmanova per l’arrivo dei turisti stranieri diretti verso le località balneari. Nel pomeriggio sono previsti flussi sostenuti anche sulla A28 in direzione Portogruaro. Venerdì 31 maggio, dopo una mattinata in cui non dovrebbero verificarsi particolari criticità, il traffico potrebbe tornare nuovamente ad aumentare sulla A4 in entrambe le direzioni (con possibili formazioni di code e rallentamenti in uscita alla barriera del Lisert) anche per il rientro verso l’Est Europa dei vettori commerciali. Sabato 1°giugno (data in cui si terrà, a Bibione, il soundcheck del concerto di Vasco Rossi) ancora bollino giallo sulla A4, in particolare nel corso della serata con possibili code e rallentamenti agli svincoli di Latisana e di Portogruaro, mentre domenica 2 giugno – condizioni meteo permettendo - sarà caratterizzata da un mix di arrivi verso le località di mare e quelle interessate dai concerti e rientri, con “bollino giallo” presente per tutta la giornata fino a tarda serata. Autostrade Alto Adriatico ricorda agli utenti della strada di mantenere le distanze di sicurezza dai veicoli che precedono, di regolare la velocità e di non utilizzare i dispositivi elettronici mentre si guida. Inoltre, la Concessionaria ricorda che per i lavori di rifacimento del cavalcavia di Sistiana di competenza di Fvg Strade resta chiuso in entrata e in uscita lo svincolo di Sistiana in direzione Venezia.