Mattinata di pioggia, traffico paralizzato a Treviso: «Problema cronico e questione culturale»

La pioggia, la riapertura delle scuole dopo il lungo ponte tra 25 aprile e primo maggio, il ritorno al lavoro di molti. Nella prima mattinata di oggi, 2 maggio, questo mix di fattori ha portato il traffico ad andare letteralmente in tilt con un ingorgo generale che ha riguardato quasi tutti i quadranti della città e le principali arterie, dal Put a via della Repubblica, passando per la Noalese, la tangenziale e la zona di Selvana e Santa Maria del Rovere, con auto a passo d'uomo tra via Brigata Marche e la Pontebbana.

«Purtroppo è uno dei problemi cronici della nostra città e anche una questione un pò culturale, nel senso che appena vediamo due gcce di pioggia tutti optano per l'autovettura, si dimenticano dei mezzi pubblici, si dimenticano degli ombrelli e delle mantelline» ha commentato il sindaco di Treviso, Mario Conte «cosa che sarebbe importante fare se vogliamo evitare ingorghi cme quello di stamattina. Se tutti noi utilizziamo la macchina alla stessa ora è inevitabile che si creino queste situazioni. Noi continuiamo a lavorare e investire su nuove rotatorie, sul quarto lotto della tangenziale, sul Terraglio est ma è altrettanto vero che tutti noi dobbiamo un pò cambiare le nostre abitudini per evitare situazioni di disagio, come quelle di stamattina dove, per compiere davvero pochi chilometri ci si mettevano decine di minuti, dalla mezz'ora ai quaranta minuti per compiere uno o due chilometri. E' una situazione certamente complicata, è anche facilmente prevedibile quindi l'invito che faccio ai cittadini è quello di prestare un attimo di attenzione ma soprattutto di utilizzare mezzi alternativi anche in caso di condizioni meteo avverse come quelle di stamattina».