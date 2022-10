Boom del turismo nella Marca: «Dati esaltanti, superiori a prima della pandemia»

Domenica scorsa, 30 ottobre, oltre 200mila visitatori presenti in città. Mario Conte, sindaco del capoluogo della Marca e presidente di Anci: «I turisti scelgono Treviso per passare non solo una giornata ma almeno tre notti. Ormai siamo a tutti gli effetti una città turistica»