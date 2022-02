In fuga dalla guerra, 10 donne ucraine nella Marca: saranno ospitate alla "Serena"

La guerra in Ucraina e i risvolti trevigiani: impossibile per ora calcolare quante persone potrebbero raggiungere il nostro territorio. Una decina di posti a dispozione all'interno dell'ex caserma di Dosson. In molti raggiungeranno parenti e amici. In mattinata riunione tra i principali sindaci della provincia ed il Prefetto per discutere dell'argomento. Al tavolo anche il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi