Stroncato da un infarto: addio a Stellini, figura cardine della sanità veneta

Lutto nella sanità trevigiana che perde un dei suoi massimi esponenti. Si è spento, a causa di un infarto che si è rivelato essere fatale, Domenico Stellini: aveva 85 anni. Dal 1995 al 2002 era stato direttore generale dell'Ulss 9 di Treviso ma nella sua lunga e brillante carriera ha ricoperto anche il ruolo di presidente all’Oras di Motta di Livenza, presidente dell’ordine dei medici, vice segretario nazionale dell’Anao e infine segretario generale alla sanità. Lascia la moglie Silvana Agostini, ex primario di Pediatria al Ca' Foncello e i figli Edoardo, direttore di dipartimento all’Università di Padova presso la Clinica odontoiatrica e Pietro, dirigente in Regione. La data del funerale sarà fissata nelle prossime ore.

«Quando ci incontravamo, e succedeva spesso, lo chiamavo, scherzosamente ma non troppo perché era vero, Mister Sanità. Sono sgomento. Ci ha lasciato improvvisamente un uomo che è stato il protagonista numero uno di un vero e proprio rinascimento della sanità trevigiana, che ha accompagnato verso la modernità e l’efficienza di oggi». Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ricorda il dottor Domenico Stellini, “storico” direttore generale dell’Ulss di Treviso, improvvisamente scomparso nella notte. «Mi stringo con affetto alla moglie dottoressa Agostini e ai figli, uno dei quali è un nostro valido collaboratore – aggiunge Zaia – perché quella di Domenico è una grande perdita, sia sul piano professionale che umano. Stellini per Treviso e la sua sanità è stato tante cose: modernizzatore, gestore attento e attivo, visionario al punto di aver avviato lui la collaborazione con la Facoltà di Medicina dell’Università di Padova ma è stato anche uno straordinario formatore di bravi medici e bravi dirigenti che ora contribuiscono in varie parti del Veneto a mandare avanti una macchina straordinaria come la sanità, da Claudio Dario a Giorgio Roberti, da Francesco Benazzi a Giuseppe Dal Ben e Claudio Tessarin, solo per fare qualche esempio. La Scuola Stellini perde e piange il Maestro – conclude Zaia – ma i suoi insegnamenti continuano a portare limpida acqua al mulino della sanità del Veneto».