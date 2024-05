Liste d'attesa: le visite specialistiche in ritardo saranno pagate dall'Ulss

C'è una novità molto importante sulle liste d'attesa sanitarie e riguarda il Decreto legge 124 del 1998. Quest'ultimo regolamenta proprio le liste d’attesa e indica che le Regioni, insieme alle Asl locali e agli ospedali, debbano stabilire i tempi massimi che intercorrono tra la richiesta della prestazione e la sua esecuzione. Tempi massimi che devono essere comunicati dagli operatori dei Cup ai cittadini in modo che essi possano chiedere che la prestazione sia svolta in intramoenia pagando solo il costo del ticket. La novità è che, se le tempistiche previste dal Cup non dovessero venire rispettate, i pazienti potranno chiedere il rimborso delle spese sostenute direttamente alla Ulss.

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Ulss 2, martedì 14 maggio, ha spiegato nel dettaglio cosa cambierà per i pazienti: «I cittadini che non saranno visitati nei tempi previsti dal Cup potranno fare richiesta di essere visitati intramoenia, da un nostro specialista dell'Ulss 2, previa ricevuta di appuntamento concordato con il Cup. Se il cittadino non viene chiamato nei tempi previsti dall'appuntamento fissato con il Cup potrà essere visitato in libera professione totalmente a spese dell'Ulss 2 a meno che non sia previsto un ticket sanitario che, a quel punto, sarà la sola spesa a carico dell'utente. Importante - sottolinea Benazzi - che i cittadini non pensino di poter chiedere i rimborsi per visite private esterne che hanno fatto di loro spontanea volontà per anticipare i tempi del Cup. Quelle visite non saranno rimborsate».

In sostanza l'Ulss 2 consentirà ai pazienti di essere visitati in tempi sempre più rapidi, facendosi carico anche di quasi tutti i costi della prestazione specialistica (salvo per il ticket, come già detto). «Le prestazioni su cui siamo più in ritardo sono le visite dermatologiche e le risonanze magnetiche - continua Benazzi -. Per le prime non ci sono dermatologi purtroppo, quindi presto saranno sature anche le visite in libera professione con questo nuovo sistema. Le risonanze magnetiche stanno invece accumulando ritardi a causa del trasferimento dei macchinari alla nuova Cittadella della Salute. Ogni settimana l'Ulss 2 riceve a livello generale circa 65mila richieste di prenotazioni (+34% rispetto al 2019), sicuramente questo sistema non riuscirà ad azzerare del tutto le liste d'attesa ma darà una svolta importante - conclude Benazzi -. Visite da rimborsare ci saranno senza dubbio, tengo però a precisare che l'appuntamento per le visite intramoenia a spese dell'Ulss non potrà essere rifiutato dai pazienti».

Il commento

«Le persone che si rivolgono alla sanità pubblica devono essere informate del loro diritto a ricevere la prestazione entro i tempi stabiliti dalla ricetta, anche ricorrendo al privato intramoenia qualora l'attesa si prolunghi oltre il termine fissato: i contenuti della circolare del dg Annicchiarico, che ricorda alle Ulss i dettami del decreto legislativo 124 del 1998, dovrebbero diventare oggetto di una vera e propria campagna informativa da parte della Regione». Così Erika Baldin, capogruppo in consiglio regionale del MoVimento 5 Stelle e componente della commissione Sanità, in una nota a commento della circolare del 13 maggio inviata alle Ulss venete dal direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto.

«Se le liste d'attesa sono troppo lunghe, si può ottenere la prestazione in regime di libera professione intramoenia, pagando soltanto il ticket: la differenza dovrà poi essere rimborsata dall'Ulss. L'importante è che il cittadino richieda esplicitamente l'autorizzazione prima di ultimare la prenotazione, allegando l'impegnativa e il promemoria del Cup da cui si evince che la data di appuntamento supera i tempi d'attesa con la priorità assegnata», ricorda Baldin. «Una procedura non semplicissima e, soprattutto, sconosciuta ai più: per questo occorre informare le cittadini e i cittadini, spiegando come ottenere il rimborso», afferma la consigliera regionale. Nel febbraio 2023 ho presentato un progetto regionale per rendere operative le disposizioni della legge statale del '98, prevedendo che il cittadino sia informato di questa possibilità a partire dalla ricetta medica. Vogliamo che sia il Cup stesso, quando comunica al cittadino che non ci sono appuntamenti disponibili entro il termine previsto, a indirizzarlo verso la libera professione intramoenia, spiegando le procedure per il rimborso. Chiedo quindi che la mia proposta sia calendarizzata al più presto in commissione Sanità, per una rapida approvazione da parte dal consiglio regionale. Nel frattempo, però, la Regione potrebbe già diffondere i contenuti della circolare di Annichiarico», conclude Baldin