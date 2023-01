Servizio civile universale, tre posti nell'Ulss 2

Sono tre i posti riservati al Servizio Civile nell’ambito dell’Ulss 2, rispettivamente nelle sedi di Treviso e Conegliano dei Servizi per la disabilità adulta e per le dipendenze. I posti disponibili nell’’Azienda Sanitaria rientrano nei 205 previsti dal bando per il Servizio Civile Universale che ha approvato e finanziato otto progetti dell’Associazione Comuni della Marca trevigiana, in partenariato con diversi enti di accoglienza. Per partecipare al bando è necessario presentare apposita domanda entro le ore 14.00 del 10 febbraio 2023 utilizzando il seguente link https://domandaonline.serviziocivile.it/. Possono partecipare i giovani tra i 18 e i 28 anni e per gli ammessi il Servizio si svolgerà presumibilmente da giugno 2023 a maggio 2024.

Tutti i progetti nel cui ambito si può svolgere Servizio Civile hanno infatti una durata pari a 12 mesi e sono articolati su monte ore annuo di 1.145 ore (da 20 a 36 ore settimanali su 5 giorni) in cui rientrano anche le ore di formazione obbligatoria. Il Servizio Civile prevede un assegno mensile di € 444,30,oltre al rimborso delle spese per le attività di formazione e la possibilità di usufruire di ferie e permessi straordinari (per esami universitari, donazione sangue, ecc...).

Per maggiori informazioni è attivo lo sportello on line https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021 nel quale è possibile visualizzare le schede di sintesi e tutte le informazioni per conoscere le diverse sedi di progetto con i relativi settori di attività (sociale/ servizi alla persona, promozione culturale, paesaggistica, ambientale. È precisato che la domanda può essere presentata per una singola sede di un solo progetto.

Allo stesso link sono recuperabili tutti i contatti dell’ufficio Servizio Civile Universale dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti.