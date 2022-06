Prestazioni sanitarie, l'Ulss 2: «Due settimane di ferie a tutti i collaboratori»

Quindici giorni di ferie per tutti i collaboratori dell'Ulss 2: «Cercheremo di stringere i denti ma vogliamo garantire a tutti i servizi sanitari anche durante i mesi estivi». A dirlo, lunedì 6 giugno, è il direttore generale Francesco Benazzi.

«Il recupero delle visite arretrate causa Covid sta procedendo molto bene - prosegue - con il 20/30% di interenti in più rispetto al 2019, segno che il nostro personale sta lavorando al massimo per azzerare il gap provocato dalla pandemia. Il personale delle Rsa non sarà trasferito, i posti letto in Area Medica invece saranno ridotti come ogni anno ma la grande novità riguarda l'attività chirurgica: sarà ridotta minimamente solo ad agosto, invece che da giugno a settembre come accadeva in passato. In questo modo - conclude Benazzi - le liste d'attesa potranno essere recuperate ancora più velocemente».