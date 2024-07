Pozza: «Investiamo sulla formazione universitaria per rendere attrattivo il territori»

«Siamo lieti» evidenzia il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno|Dolomiti Mario Pozza «dell’accordo tra il Comune di Treviso e l'Università Ca' Foscari. I miei complimenti vanno al sindaco Mario Conte e alla Rettrice Tiziana Lippiello. Sono soddisfatto anche in qualità di Presidente di Assocamerestero per la già fattiva collaborazione con la rete delle Camere di Commercio italiane all’estero, nell’ambito del progetto condiviso dei laboratori per l’Export Manager Centro SELISI - Campus Treviso. Un accordo che rafforza le progettualità già in atto della Camera di Commercio, nella visione condivisa dell’importanza d’investire sulla formazione universitaria quale opportunità per i giovani e volano per l’economia delle imprese che devono affrontare le sfide strutturali nazionali e internazionali».

«Gli investimenti per allargare gli spazi dell’Università ed i servizi agli studenti, renderanno più attrattivo ed unico il polo di Treviso così da diventare una scelta privilegiata per gli studi universitari, in una città d’arte la cui qualità e vitalità imprenditoriale la rendono una realtà di assoluto interesse. Per parte nostra» continua Pozza «la collaborazione tra la Camera di Commercio e l'Università Ca' Foscari è già attiva e sta fornendo importanti opportunità per i giovani laureati e laureandi. Grazie a questo partenariato, sono stati attivati tirocini formativi retribuiti con 800 euro mensili, disponibili sia presso la pubblica amministrazione che nelle aziende del territorio che accettano di farsi carico di parte della spesa».

Ogni anno, la Camera di Commercio ospita 15 studenti, che portano innovazione, nuovi linguaggi comunicativi di cui la Pubblica Amministrazione ha bisogno. Grazie a questa esperienza, i ragazzi acquisiscono le competenze necessarie per accedere ai concorsi pubblici e diventare le nuove leve di un'Amministrazione moderna. Questo programma che si inserisce nell’ambito delle nuove competenze delle Camere di Commercio (orientamento al lavoro ed all’occupazione) è pensato sia per i giovani sia per le amministrazioni (Comuni, Prefettura, Questura, ecc.) sia per le imprese del territorio che possono utilizzare questo strumento, cofinanziato al 50%, dalla Camera di commercio, per sviluppare progetti formativi di qualità. Inoltre la collaborazione con il Campus Cà Foscari di Treviso ha sviluppato laboratori per la formazione di Export Manager. Sollecita così lo sviluppo dell’internazionalizzazione con un progetto pilota che vede collaborare l’università, i giovani e le imprese.

«Nei prossimi anni, vorremmo donare il patrimonio librario e delle riviste specializzate presente nella Biblioteca camerale all’Università costruendo un unico grande polo di consultazione» anticipa il Presidente Pozza «Nella nuova sede camerale abbiamo previsto stazioni di coworking dove gli studenti potranno studiare e lavorare a fianco dei nostri funzionari, con un particolare focus sulle aree della statistica economica, del commercio estero, del marketing territoriale e della promozione turistica. L'Università a Treviso offre da sempre un'offerta formativa arricchita e ben strutturata, proponendo ai giovani dei percorsi di orientamento al lavoro già nel corso degli studi. E’ questo il vantaggio che renderà ancora più interessante venire a studiare a Treviso».