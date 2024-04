Ca' Foncello, l'unità di Urologia nominata tra le migliori in Italia

Prestigioso riconoscimento per il reparto di Urologia dell'ospedale Ca’ Foncello, diretto dal dottor Mario Salvatore Mangano. A seguito di un'approfondita ricerca condotta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF) che mira a valutare gli ospedali e le strutture di cura sia pubbliche, sia private accreditate. L’indagine, attraverso la quale è stato creato un elenco di cento ospedali, raccomandati per area clinica, ha riguardato 1377 strutture.

L’unità operativa diretta dal dr Mangano è risultata inserita nella lista delle strutture di eccellenza in Italia rientrando quindi in “Ospedali di Eccellenza 2024”, guida pubblicata su varie testate da un importante gruppo editoriale italiano con Salute, media partner dell’iniziativa. La prima edizione dello studio, relativa all’Italia, ha esaminato tutti i dati pubblici rilevanti, come quelli del Programma Nazionale Esiti (PNE) di Agenas, più quelli provenienti da un questionario dettagliato distribuito ai reparti specializzati delle strutture, prendendo in considerazione vari criteri importanti: i servizi al paziente, il trattamento medico, lo standard di igiene, le iniziative di qualità. Il reparto trevigiano ha ottenuto il punteggio massimo in tutti questi ambiti.

Il commento

«Quando il lavoro di una struttura viene premiato - le parole del direttore generale, Francesco Benazzi - noto che oltre alla competenza e all’efficacia vi è sempre un ottimo spirito di squadra, segno di quanto sia un tassello fondamentale per lavorare bene. Mi complimento con tutto il team dell’Urologia per il riconoscimento ricevuto, conferma della professionalità e della dedizione dei nostri professionisti, che ringrazio anche in questa occasione».