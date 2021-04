«Siamo nelle medesima situazione dell'estate scorsa». Il direttore generale, Francesco Benazzi, commenta soddisfatto gli ultimi dati riguardanti la diffusione del Covid-19 nella Marca: sono attualmente 126 le persone ricoverate negli ospedali della provincia, 26 quelle in terapia intensiva. Intanto oggi, lunedì 26 aprile, è stata avviata l'attività del punto vaccinazioni drive-in della Dogana, con le prime 500 persone e un'adesione vicina all'80% per le persone della fascia d'età 70-79 di cui in queste settimane, entro il 10 maggio, si punta a completare la somministrazione. Il prossimo 5 maggio si svolgerà un nuovo vax day dedicato.

Intanto il dg Benazzi ha reso noto il numero di persone della fascia d'età over 80 che hanno rifiutato il vaccino: sono in tutto 4.060. Preoccupa e non poco la ritrosia, riscontrata in questi ultimi giorni, soprattutto dei trevigiani e delle trevigiane tra i 70 e i 74 anni, ma Benazzi ha anche sottolineato che «siamo a livelli comunque altisssimi di vaccinazione» e soprattutto che non si sono verificati in provincia di Treviso episodi di reazioni avverse dopo l'inoculazione del vaccino.

C'è poi il capitolo del personale sanitario che continua a rifiutare il vaccino: sono un migliaio in tutto, la stragrande maggioranza operatori socio-sanitari (480), medici di famiglia (110), pediatri (44). A tutti l'Ulss invierà una lettera nei prossimi giorni: il rischio per molti è quello di incorrere in una sospensione dal lavoro. Da sottolineare comunque, allo stato attuale, la presenza un solo infermiere positivo in tutta l'Ulss 2.

Il fronte della scuola è sempre monitorato con forte attenzione. Si stanno verificando in questi ultimi giorni casi di positività multipli in alcune classi: è il caso di un istituto di Castello di Godego con due persone positive, ben nove quelle scovate in due classi di Valdobbiadene. Attualmente in provincia sono 164 le classi in quarantena o in monitoraggio.