Camelia Bakery, sabato l'ultimo saluto a Valentina Soster

Sarà un vero e proprio bagno di folla quello che domani mattina, sabato 19 agosto, riempirà la chiesa di San Francesco a Treviso per l'ultimo saluto a Valentina Soster. L'ex stilista e imprenditrice, mancata lunedì scorso a soli 61 anni a causa di un male incurabile, ha lasciato un ricordo commosso e indelebile in moltissimi trevigiani che, in queste ore, si sono recati in massa davanti alla pasticceria "Camelia Bakery" per portare fiori e messaggi a lei dedicati.

La partenza del corteo funebre dall'ospedale Ca' Foncello è stata fissata per le 10.45 di mattina. Da lì familiari e amici più stretti raggiungeranno la chiesa di San Francesco dove si terrà la cerimonia vera e propria con inizio alle ore 11. La grande familia di "Camelia", amici e colleghi di una vita si stringeranno uniti al dolore del marito Stefano e della figlia Linda con il compagno Italo. Al termine della cerimonia la salma di Valentina sarà tumulata nel cimitero di San Lazzaro. Donna di classe ed eleganza, amava il mare e il bello in ogni sua accezione. Chi ha avuto la fortuna di conoscerla in vita oggi è certo di una cosa: dimenticarla sarà impossibile.