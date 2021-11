Vax day, il camper dell'Ulss farà tappa a Fonte e Refrontolo

L’Ulss 2 Marca trevigiana, in collaborazione con i Comuni di Fonte e Refrontolo, organizza due nuove giornate vaccinali con l’unità mobile vaccinale (camper). L’unità mobile vaccinale dell’Ulss 2 sarà presso il Municipio del Comune di Fonte, sabato prossimo 20 novembre e presso il Municipio dii Refrontolo sabato 27 novembre, dalle 9.00 alle 12.30.

Accoglierà i residenti sia dei Comuni di Fonte e Refrontolo che dei Comuni limitrofi, che vorranno sottoporsi alla vaccinazione che verrà effettuata nella Sala Consiliare dei rispettivi comuni. L’offerta vaccinale sarà per tutte le persone che hanno più di 12 anni e che vorranno fare sia prime che seconde dosi del ciclo di base. Inoltre potranno essere vaccinate le persone che hanno più di 60 anni o che fanno parte della categoria dei fragili e che vogliono fare la terza dose booster purché siano trascorsi 6 mesi dalla seconda dose.

La dose booster ha lo scopo di mantenere la protezione contro la malattia rinforzando nuovamente il livello di anticorpi nel sangue a distanza di almeno sei mesi dalla seconda dose. Over 60 e categorie a rischio potranno anche richiedere la somministrazione della vaccinazione antinfluenzale.

«Ringrazio fin d’ora il Sindaco di Fonte, Luigino Ceccato, e il Sindaco di Refrontolo, Mauro Canal, per averci messo a disposizione gli spazi per l’effettuazione delle vaccinazioni - sottolinea il direttore generale, Francesco Benazzi -. Invito tutti coloro che non hanno avviato o completato il ciclo vaccinale a venirci a trovare quel giorno anche solo per chiedere informazioni. Grazie ai Vax day territoriali portiamo la vaccinazione anche nei Comuni più piccoli, dando così la possibilità, agli anziani in particolare, di effettuare la vaccinazione vicino a casa».