Baby gang, il Vescovo: «Genitori smettano di comportarsi da adolescenti»

Il consultorio familiare di Treviso festeggia, giovedì 15 febbraio, i suoi primi cinque anni di attività: tra i tanti dati presentati nel bilancio, spicca l'aumento, negli ultimi anni, delle richieste di aiuto da parte di persone adulte tra i 40 e 60 anni d'età. I genitori faticano a gestire i figli che, senza una vera figura guida, rischiano di perdersi. Questo il messaggio trapelato durante l'incontro odierno in cui la direzione del Consultorio ha auspicato politiche per la famiglia e impegni condivisi.

Il Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, commenta così i dati presentati: «Ci possiamo prendere cura dei giovani come diocesi e Centro della famiglia, solo se gli adulti accetteranno il fatto di essere usciti dall'adolescenza e di doversi prendere cura dei più giovani accompagnandoli in percorsi di responsabilità e impegno - dice Tomasi -. Smetteremo di avere giovani allo sbando o protagonisti di azioni criminali solo se adulti e genitori saranno in grado di fare il loro mestiere».