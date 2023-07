Ecco i nuovi parroci di Asolo, Castelfranco, Catena e Lancenigo

Nei giorni scorsi il vescovo di Treviso, monsignor Michele Tomasi, ha proceduto ad alcune nomine che riguardano parrocchie e sacerdoti della diocesi. Dopo la nomina, nelle scorse settimane, di don Mario Da Ros a parroco di Olmi e Cavrie, altri cambi sono in programma nel trevigiano. Diverse le necessità a cui le nomine fanno fronte, per assicurare la cura pastorale alle comunità: parroci che vanno “in pensione”, riorganizzazione di Collaborazioni pastorali, ma anche, come nel caso di Asolo, la sostituzione di sacerdoti che hanno concluso la loro vita terrena. Ecco le scelte nel dettaglio, che sono state annunciate nelle parrocchie durante le messe di sabato e domenica.

Don Giuseppe Minto, finora parroco della parrocchia S. Pelagio in Treviso e presidente dell’Istituto diocesano per il sostentamento del clero, è stato nominato parroco-preposto della parrocchia di Asolo e parroco della parrocchia di Pagnano d’Asolo, in sostituzione di mons. Giacomo Lorenzon, deceduto lo scorso 16 maggio. In quanto parroco-preposto di Asolo, diventa anche canonico onorario della Cattedrale di Treviso.

Don Claudio Bosa, finora parroco della parrocchia dei Santi Pietro e Paolo in Camposampiero e amministratore parrocchiale della parrocchia di Rustega, è stato nominato arciprete-abate della parrocchia di Castelfranco Veneto (Duomo) e parroco delle parrocchie di Postumia e Villarazzo, in sostituzione di mons. Dionisio Salvadori, che lascia l’ufficio di parroco per raggiunti limiti di età. Mons. Salvadori è stato nominato collaboratore pastorale della Collaborazione di Paese.

Don Marco Carletto, finora parroco delle parrocchie di Catena e Lancenigo di Villorba, è stato nominato collaboratore pastorale della Collaborazione pastorale Treviso Est (parrocchie di Santa Maria del Rovere, San Pio X, Selvana e Fiera).

Don Luca Pertile e don Roberto Bovolenta sono stati nominati parroci in solido delle parrocchie di Catena e Lancenigo di Villorba, in sostituzione di don Marco Carletto; assumeranno in solido anche la cura pastorale della parrocchia di Fontane di Villorba.