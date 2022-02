«Siamo zingari, non abbiamo paura di niente»: la minaccia, poi le botte

Parla Roberto Pinto, residente in via Bianchini a Treviso: in mattinata ha accompagnato la moglie in ospedale dove è stata refertata con cinque giorni di prognosi. Giovedì prossimo fissato un incontro con il sindaco Mario Conte e l'assessore al sociale, Gloria Tessarolo