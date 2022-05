Raffica di abbandoni di rifiuti, via Dandolo trasformata in discarica

«Non vogliamo diventare un quartiere di degrado come avviene a ridosso delle stazioni di Mestre, Marghera e Padova»: non usa mezze parole un residente di via Dandolo, a Treviso, che ha segnalato alla redazione di Trevisotoday come quella strada nei pressi della stazione ferroviaria, e le vie contigue, sia diventata ormai una sorta di discarica a cielo aperto con sacchetti che quotidianamente vengono abbandonati ai lati della carreggiata o sui marciapiedi. Le immondizie, le più svariate, vengono lasciate da "ecofurbi" probabilmente pendolari, consapevoli di poter restare evidentemente impuniti. Altri residenti della zona raccontano di aver visto, in più occasioni, auto sfrecciare contromano, altro elemento di pericolosità e preoccupazione per chi vive in quella zona.