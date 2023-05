Al via la prossima settimana gli sfalci del verde sulle strade della Marca

Sfalci del verde pubblico sulle Strade Provinciali: in settimana l'avvio in urgenza del servizio. Dopo che un esposto da parte di una delle ditte non aggiudicatarie dell'appalto aveva ritardato l'iter, nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 maggio 2023, la Provincia di Treviso ha provveduto a aggiudicare la gara, affidando dunque i lavori per i vari lotti di territorio provinciale nei quali operare. Dato il ritardo causato dall'esposto e la necessità di provvedere, la Provincia disporrà l'avvio del servizio in urgenza e i lavori inizieranno con la prossima settimana.

«La prossima settimana inizieranno con urgenza i lavori di sfalcio del verde nelle Strade Provinciali – sottolinea il presidente della Provincia di Treviso Stefano Marcon – purtroppo un esposto aveva bloccato l'iter, ma abbiamo subito provveduto a sistemare la questione burocratica e ora siamo pronti a partire col servizio, con la massima urgenza. Voglio dunque rassicurare sindaci e cittadini che recupereremo il ritardo purtroppo accumulato».