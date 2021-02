Si rompe una condotta, strade invase dall'acqua

L'episodio alle prime luci dell'alba di oggi tra via Pisa e via Ragusa a Treviso. Al lavoro per riparare il guasto i tecnici e gli operai di Alto Trevigiano Servizi

La strada invasa dall'acqua. E' questa l'insolita situazione che hanno trovato al risveglio i residenti della zona tra via Pisa e via Ragusa a Treviso. A provocare l'allagamento è stata la rottura di una conduttura principale che ha provocato la fuoriuscita di decine di metri cubi di acqua. L'episodio si è verificato attorno alle 7.30 di oggi circa. Sul posto, per eseguire la riparazioni del guasto, sono intervenuti tecnici e operai di Alto Trevigiano Servizi. I disagi al traffico sono stati limitati, così come per i residenti del grattacielo che non hanno avuto interruzioni dell'erogazione dell'acqua. La previsione è che i lavori proseguiranno per tutta la mattinata. Entro l'anno Ats provvederà alla sostituzione della condotta e alla posa della rete fognaria.