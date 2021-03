Via Tommaso Salsa, modifiche alla viabilità dal 5 all'8 marzo

Si comunica che, a partire dal giorno 5 (ore 14) e fino all’8 marzo verranno apportate alcune modifiche temporanee alla viabilità in via Tommaso Salsa in corrispondenza dell'intersezione con via Acquette e via Gasparinetti per consentire l'allaccio della fognatura delle acque nere provenienti da via Gasparinetti.

Al fine di garantire l'accesso ai residenti di via Acquette da via Tommaso Salsa in corrispondenza dell'area interessata dai lavori verrà modificato il senso unico di circolazione da senso unico a doppio senso nel tratto compreso tra via Tommaso Salsa e via Bassi. La chiusura del tratto di via Tommaso Salsa da Viale Brigata Marche a via Bassi (esclusi residenti), comporterà la deviazione del traffico su via viale Brigata Treviso per chi proviene da Carbonera e su via Bassi per chi proviene da via Cal di Breda.